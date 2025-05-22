Пользователи X сообщают о масштабном сбое в работе соцсети

В социальной сети X* произошел масштабный сбой, о которых сообщают пользователи из различных государств, свидетельствуют данные сайта Downdetector.
Проблемы начались приблизительно в 21:00 по московскому времени. Наибольший поток жалоб поступает из Соединенных Штатов — зафиксировано свыше 1300 сообщений. О трудностях в работе сервиса также заявляют пользователи из Великобритании, Канады, Франции, ФРГ, Бразилии, Мексики.
Основная часть жалоб связана с нестабильной работой веб-версии и мобильного приложения соцсети, а также с трудностями при подключении к серверам.
Ранее сообщалось, что в Испании произошло массовое отключение интернета и мобильной связи.
* Соцсеть X (бывшая Twitter) заблокирована на территории России по требованию Генпрокуратуры.