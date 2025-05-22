Пользователи X сообщают о масштабном сбое в работе соцсети

Проблемы начались приблизительно в 21:00 по московскому времени. Наибольший поток жалоб поступает из Соединенных Штатов — зафиксировано свыше 1300 сообщений. О трудностях в работе сервиса также заявляют пользователи из Великобритании, Канады, Франции, ФРГ, Бразилии, Мексики.