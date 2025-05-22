Ричмонд
+24°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Пользователи X сообщают о масштабном сбое в работе соцсети

Наибольшее количество жалоб поступает из США.

Источник: istockphoto.com

В социальной сети X* произошел масштабный сбой, о которых сообщают пользователи из различных государств, свидетельствуют данные сайта Downdetector.

Проблемы начались приблизительно в 21:00 по московскому времени. Наибольший поток жалоб поступает из Соединенных Штатов — зафиксировано свыше 1300 сообщений. О трудностях в работе сервиса также заявляют пользователи из Великобритании, Канады, Франции, ФРГ, Бразилии, Мексики.

Основная часть жалоб связана с нестабильной работой веб-версии и мобильного приложения соцсети, а также с трудностями при подключении к серверам.

Ранее сообщалось, что в Испании произошло массовое отключение интернета и мобильной связи.

* Соцсеть X (бывшая Twitter) заблокирована на территории России по требованию Генпрокуратуры.