Конференция офтальмологов «Прикамские зори» пройдет 6−7 июня в Перми

В первый день конференции гости примут участие в пленарных заседаниях, на которых будут обсуждаться актуальные вопросы офтальмологии. Кроме того, ведущие спикеры представят доклады о новых стандартах лечения. Во второй день пройдет круглый стол, посвященный коррекции аномалий рефракции.