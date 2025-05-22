Конференция офтальмологов «Прикамские зори» пройдет 6−7 июня в Перми

XXIV научно-практическая конференция офтальмологов с международным участием «Прикамские зори» пройдет в Перми 6−7 июня 2025 года. Российские и зарубежные специалисты обсудят новые подходы и современные достижения в диагностике, лечении и профилактике заболеваний глаз.
Конференция объединит ведущих экспертов России и Узбекистана. Кроме очного формата ее мероприятия будут транслироваться онлайн, что значительно расширит число участников.
В этом году офтальмологический форум приурочен к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. Особое внимание будет уделено работе офтальмологов СССР и Прикамья в военные годы. О профессиональном подвиге врачей, спасавших зрение и здоровье бойцов Советской армии, расскажет профессор, член-корреспондент РАН, заведующая кафедрой офтальмологии ФГБОУ ВО ПГМУ имени академика Вагнера Татьяна Гаврилова.
Основными темами конференции станут современные методы лечения заболеваний сетчатки, инновации в офтальмохирургии, междисциплинарные подходы в терапии глазной патологии.
В первый день конференции гости примут участие в пленарных заседаниях, на которых будут обсуждаться актуальные вопросы офтальмологии. Кроме того, ведущие спикеры представят доклады о новых стандартах лечения. Во второй день пройдет круглый стол, посвященный коррекции аномалий рефракции.
Научным организатором конференции выступает кафедра офтальмологии Пермского государственного медицинского университета имени академика Вагнера. Сопредседателями организационного комитета являются профессор Татьяна Гаврилова, а также известный офтальмолог, автор и соавтор более 400 научных работ, академик, заслуженный деятель науки Российской Федерации Маргарита Черешнева.
В числе приглашенных спикеров перед участниками конференции выступят эксперт-иммунолог, академик РАН Валерий Черешнев; профессор, доктор медицинских наук, главный офтальмолог Национального медико-хирургического центра им. Н. И. Пирогова, член президиума правления Общества офтальмологов России Михаил Шишкин; профессор, доктор медицинских наук, заведующий кафедрой офтальмологии Санкт-Петербургского государственного педиатрического медицинского университета Владимир Бржеский, доктор медицинских наук, профессор кафедры офтальмологии Российского национального исследовательского медицинского университета им. Н. И. Пирогова Елена Маркова и другие специалисты.