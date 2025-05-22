Центр Ростова остался без электричества из-за технического сбоя

В центре Ростова-на-Дону вечером произошло аварийное отключение электричества. Технологический сбой в сети оставил без света часть потребителей в историческом центре города. Об этом сообщили в «Донэнерго».
Зона отключения: улица Большая Садовая, переулок Доломановский, улица Сиверса.
Аварийные бригады уже работают на месте. Подача электроэнергии будет восстановлена в течение трех часов. Специалисты предупреждают, что свет может появиться раньше заявленного срока.
— Электроснабжение будет возобновлено без дополнительного оповещения, — подчеркнули в компании.
Подпишись на нас в Telegram.