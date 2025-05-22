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Центр Ростова остался без электричества из-за технического сбоя

Темные улицы центра: в Ростове произошло аварийное отключение электричества.

Источник: Комсомольская правда

В центре Ростова-на-Дону вечером произошло аварийное отключение электричества. Технологический сбой в сети оставил без света часть потребителей в историческом центре города. Об этом сообщили в «Донэнерго».

Зона отключения: улица Большая Садовая, переулок Доломановский, улица Сиверса.

Аварийные бригады уже работают на месте. Подача электроэнергии будет восстановлена в течение трех часов. Специалисты предупреждают, что свет может появиться раньше заявленного срока.

— Электроснабжение будет возобновлено без дополнительного оповещения, — подчеркнули в компании.

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