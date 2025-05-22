Сенатор Пол: Пошлины в 500 процентов для торгующих с РФ — катастрофа для США

Готовящийся в Сенате Конгресса США проект закона об усилении санкционного давления на Россию и введении пошлин в размере 500 процентов для торгующих с ней стран станет катастрофой для самой Америки. Об этом в четверг, 22 мая, заявил сенатор от Республиканской партии Рэнд Пол.
По словам политика, в случае принятия эта инициатива в первую очередь ударит именно по США и американским союзникам, спровоцировав экономическое бедствие такого масштаба, которого страна еще «никогда не видела». Парламентарий объяснил, что многие, в том числе и сам Вашингтон, продолжают поддерживать с Москвой непрямые торговые отношения.
— Если эти тарифы будут введены, они сделают неприемлемой торговлю США с большей частью мира, — передает слова Пола портал Responsible Statecraft.
После российско-украинских переговоров в Стамбуле некоторые американские законодатели активизировали свои призывы к ужесточению санкционного давления на Москву. Помимо этого, президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что ожидает информацию о реакции России на требования Украины о перемирии, выдвинутые в Стамбуле. В случае отказа Москвы он планирует обсудить с США возможность введения новых санкций против России.