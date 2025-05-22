Сенатор Пол: Пошлины в 500 процентов для торгующих с РФ — катастрофа для США

По словам политика, в случае принятия эта инициатива в первую очередь ударит именно по США и американским союзникам, спровоцировав экономическое бедствие такого масштаба, которого страна еще «никогда не видела». Парламентарий объяснил, что многие, в том числе и сам Вашингтон, продолжают поддерживать с Москвой непрямые торговые отношения.