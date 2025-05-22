Боец ВСУ случайно зашел к российским солдатам за сигаретами

Солдат украинской армии по ошибке зашел к военным Вооруженных сил России (ВС РФ) за сигаретами. Об этом в четверг, 22 мая, рассказал штурмовик 33-го мотострелкового полка группировки войск «Центр» Мурат Гаджикурбанов.
Все случилось ночью в населенном пункте Новооленовка. Бойцу ВСУ не сказали о том, что село уже зачищено российскими солдатами.
— И к нам заходит прям без бронежилета, без каски, в этих повязках, с автоматом, спокойный. Он когда увидел, конечно, ошалел, что это мы. Потом мы его взяли в плен, с ним разговаривали, он оказывается думал, там сидят также ихние, и пришел за сигаретами, — поделился боец.
Украинский солдат ошибся всего лишь на 15 метров — позиции его сослуживцев располагались чуть дальше, передает РИА Новости.
Недавно стало известно, что в Курахове Донецкой Народной Республики (ДНР) военный ВС РФ с позывным «Босяк» зашел в расположение к 13 украинским бойцам и уговорил их сдаться.
Ранее дроны украинской армии убили своего же военного, который шел сдаваться российским бойцам.