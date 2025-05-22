Клеточную терапию применяют в лечении аутоиммунного сахарного диабета. Каковы результаты

22 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Клеточную терапию применяют в лечении аутоиммунного сахарного диабета у взрослых пациентов. Каковы результаты, рассказала заведующая кафедрой эндокринологии УО «Белорусский государственный медицинский университет» профессор, доктор медицинских наук Татьяна Мохорт в пресс-центре БЕЛТА.
Метод разработан кафедрой эндокринологии БГМУ совместно с Институтом биофизики и клеточной инженерии Национальной академии наук Беларуси.
«В ситуации инсулинотерапии человек должен получать 4, 5, 6 инъекций инсулина каждый день. При этом должен очень четко учитывать, что он съел, сколько съел и рассчитывать дозу инсулина, которую должен вести. Если у человека погибли все бета-клетки, сделать это очень непросто, хотя возможно», — сказала Татьяна Мохорт. Она заметила, что история диабета I типа подтверждает, что пациенты могут жить очень долго.
Вместе с тем, чтобы сохранить секрецию инсулина, сотрудники кафедры и ученые пошли по пути воздействия на аутоиммунный компонент этого заболевания.
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Заведующая кафедрой пояснила, что в основе заболевания лежит аутоиммунный процесс, при котором вырабатываются антитела, разрушающие бета-клетки, производящие инсулин. Задача клеточной терапии заключается в том, чтобы замедлить этот процесс. Как показывает практика, на начальном этапе заболевания у очень многих пациентов есть какая-то остаточная секреция инсулина и С-пептида. И если удается ее сохранить, то достигать компенсации уколами и коррекцией питания пациенту гораздо проще.
Заведующая кафедрой проинформировала, что на сегодня получена инструкция по использованию биомедицинского клеточного продукта на основе дендритных клеток, она утверждена Министерством здравоохранения и позволяет лечить взрослых пациентов. «Мы не претендовали на то, чтобы заниматься детьми, потому что дети — это отдельная категория с отдельными разрешительными системами», — заметила Татьяна Мохорт.
Излечения диабета I типа не получилось, хотя результаты применения метода неплохие, продолжила она. При сравнении двух групп (одна не получала клеточную терапию, а вторая — получала) оказалось, что во второй группе уровень С-пептида сохраняется чуть дольше. «Не в 2 раза, не в 3 раза, не в 10 раз, а всего лишь немного», — уточнила профессор. В связи с этим она отметила, что гарантировать большой успех и колоссальное достижение ученые и медики сегодня не готовы. Однако готовы утверждать, что у определенной категории пациентов замедляется прогрессия диабета в тех случаях, когда у них есть условия, соответствующие критериям отбора.
Впрочем, сотрудники кафедры не остановились на этом. Тем более, весь мир работает над вариантами иммунотерапии сахарного диабета I типа и его начальных стадий. Белорусские специалисты готовы запустить новый проект, в котором будут использоваться уже не только дендритные клетки, праймированные антигеном глутаматдекарбоксилазы, а будут еще использоваться и мезенхимальные клетки. Метод будет воздействовать на два звена патогенеза. Есть надежда получить лучший результат, чем во время предыдущего проекта. Хотя и тот результат был, в общем, позитивным.
Касательно лечения детей с помощью клеточной терапии, Татьяна Мохорт заметила, что этим вопросом часто интересуются. Она пояснила, что методика предназначается только для взрослых. Лечить пациентов до 18 лет пока не представляется возможным.
Продолжая тему, директор РНПЦ детской онкологии, гематологии и иммунологии, главный внештатный детский эндокринолог Минздрава Анжелика Солнцева привела мировой опыт. «Что касается детей, на сегодня было проведено только два исследования за рубежом. Выборка детей была очень маленькая. Это буквально единицы или десяток детей. Можете представить, как тщательно подходят к началу клеточной терапии в детском возрасте», — сказала она.
По данным литературы, исследования в детской популяции показали, что применение подобных методов привело, в частности, к незначительному снижению дозы инсулина, однако от инсулинотерапии все равно никто не отказывался.
Касательно показателя С-пептида, который говорит о сохранении функции бета-клеток, вырабатывающих инсулин, Анжелика Солнцева рассказала о том, что на протяжении двух лет секреция была сохранена. «Это, конечно, важно. Если мы говорим о пациентах детского возраста, мы понимаем, что, чем больше длится этот “медовый месяц” (ремиссия. — Прим. БЕЛТА) у ребенка, тем меньше у него потребность в инсулине», — пояснила она.
РНПЦ детской онкологии, гематологии и иммунологии занимается клеточными технологиями. «Мы тоже планируем — сейчас это на этапе утверждения — ряд научных исследований по возможности применения клеточной терапии при аутоиммунном сахарном диабете у детей. Но там очень жесткие критерии включения. Это должны быть дети с впервые выявленным диабетом, у которых действительно сохранена функция поджелудочной железы, которые могут еще отвечать на клеточное воздействие», — рассказала директор центра.
Насчет лечения аутоиммунного сахарного диабета у взрослых с помощью клеточной терапии Татьяна Мохорт отметила, что Институт биофизики готов проводить эту терапию пациентам за их собственные средства. Однако это достаточно дорогостоящее лечение. Медики не настаивают, но и не отговаривают от этой терапии.
«Я говорю, что шанс продлить секрецию С-пептида есть. Но сказать, что это панацея, мы не можем. Если пациенты к нам обращаются, мы с ними проводим беседу, разъясняем потенциальные варианты пользы и бесполезности. Точно можно сказать, что метод безвреден и не оказывает никакого негативного влияния на здоровье человека. Вот за это можно расписаться. Но остальное — время покажет», — сказала она, добавив, что судить о долгосрочных результатах терапии, пожалуй, не возьмется никто. Также она отметила, что для применения терапии имеются очень жесткие критерии отбора. -0-