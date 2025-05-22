Клеточную терапию применяют в лечении аутоиммунного сахарного диабета. Каковы результаты

Излечения диабета I типа не получилось, хотя результаты применения метода неплохие, продолжила она. При сравнении двух групп (одна не получала клеточную терапию, а вторая — получала) оказалось, что во второй группе уровень С-пептида сохраняется чуть дольше. «Не в 2 раза, не в 3 раза, не в 10 раз, а всего лишь немного», — уточнила профессор. В связи с этим она отметила, что гарантировать большой успех и колоссальное достижение ученые и медики сегодня не готовы. Однако готовы утверждать, что у определенной категории пациентов замедляется прогрессия диабета в тех случаях, когда у них есть условия, соответствующие критериям отбора.