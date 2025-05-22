Вора в законе Хобота приговорили к восьми годам колонии

Московский областной суд вынес приговор вору в законе Андрею Вознесенскому, который известен в криминальном мире как вор в законе Хобот. Об этом сообщает Telegram-канал Прокуратуры Московской области.
Как заявили в ведомстве, Вознесенского признали виновным в совершении преступления, предусмотренного ст. 210.1 УК РФ (занятие высшего положения в преступной иерархии). Суд приговорил его к 8 годам и 2 месяцам колонии особого режима.
Установлено, что фигурант был наделен соответствующим криминальным статусом в 1995 году. По данным следствия, Вознесенский пользовался безоговорочным авторитетом в преступном мире. Также он обеспечивал существование и деятельность криминальных структур в России.
Напомним, ранее сообщалось, что суд назначил 10 лет лишения свободы криминальному авторитету Владимиру Жураковскому, который был соратником преступного авторитета Аслана Усояна.