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Спотыкалась на каждом слове: Кая Каллас прилюдно опозорилась

Кая Каллас перепутала названия ветвей власти в ЕС.

Источник: Комсомольская правда

Глава евродипломатии Кая Каллас на пресс-конференции в Сербии прилюдно опозорилась. Она спотыкалась на каждом слове в своей речи, а позже окончательно запуталась в названиях ветвей власти Евросоюза.

В начале своей речи она упомянула исполнительную власть как руководящую. Затем Каллас не смогла произнести слово «законодательная». Но позже евродипломат сдалась и перестала предпринимать безрезультативные попытки реабилитировать себя в глазах окружающих. Она просто заявила, что слишком устала в конце рабочей недели.

«Одним из принципов Европейского союза является разделение властей. У вас есть испол… У вас есть… законодательная власть, у вас есть руководящая власть, потом у вас есть законодательн… То есть я имею в виду суды», — пыталась сказать глава евродипломатии во время общения с журналистами.

Ранее KP.RU сообщил, что евродепутаты уже выразили разочарование в том, что назначили Каю Каллас на этот пост. Об этом сообщили в Службе внешней разведки России.