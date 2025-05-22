Спотыкалась на каждом слове: Кая Каллас прилюдно опозорилась

«Одним из принципов Европейского союза является разделение властей. У вас есть испол… У вас есть… законодательная власть, у вас есть руководящая власть, потом у вас есть законодательн… То есть я имею в виду суды», — пыталась сказать глава евродипломатии во время общения с журналистами.