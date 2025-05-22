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Следователей антикоррупционного бюро Украины заподозрили в коррупции

Следователей Национального антикоррупционного бюро Украины заподозрили в сокрытии дорогостоящего имущества и крупных сумм денег за границей в то время, как их супруги отдыхают на курортах Европы в период боевых действий. Об этом пишет «МК».

Следователей Национального антикоррупционного бюро Украины заподозрили в сокрытии дорогостоящего имущества и крупных сумм денег за границей в то время, как их супруги отдыхают на курортах Европы в период боевых действий. Об этом пишет «МК».

Двух сотрудников бюро среди прочего обвинили в утаивании недвижимости премиум-класса и помощи согражданам, которые уклоняются от призыва в украинскую армию и пытаются избежать последующей отправки на передовую.

Так, в один день правоохранители задержали находящегося в розыске мужчину, к которому пришел на помощь один из следователей. Позже руководство бюро добилось прекращения его судебного преследования, а также помогло приятелю сотрудника избежать мобилизации. Теперь в отношении работников службы началась проверка, передает «МК».

Однако подобные практики встречаются на Украине и на более высоком уровне. Так, бывший народный депутат Верховной рады Владимир Олейник заявил, что офис президента Украины Владимира Зеленского поощряет коррупцию в парламенте страны.

Глава офиса украинского президента Андрей Ермак в то же время выразил мнение о том, что западные партнеры ищут повод не брать Украину в НАТО из-за высокого уровня коррупции в стране. По словам чиновника, проблемы в этой области есть по всему миру.