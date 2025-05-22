Свыше 250 туробъектов заявили об участии в акции «Вандруй. Адчуй. Натхняйся» в Гродненской области

22 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Как пройдет республиканская акция по популяризации внутреннего туризма «Вандруй. Адчуй. Натхняйся» в Гродненской области, рассказал на пресс-конференции начальник управления спорта и туризма Гродненского областного исполнительного комитета Максим Малаховский, передает корреспондент БЕЛТА.
«Гродненская область второй год является лидером по участию в акции. В 2024 году на объектах побывали 12 тыс. посетителей. В 2025-м уже подали заявки 255 объектов», — рассказал Максим Малаховский.
Спорткомплексы, гостиницы, предприятия. Где в Минске пройдет акция «Вандруй. Адчуй. Натхняйся».
По его словам, цифра несколько меньше, чем в прошлом году. Заявки принимаются до 26 мая, и в области рассчитывают, что те, кто еще не представил программы для туристов, это сделают.
«Акция — возможность через скидки, программы привлечь туристов. Посещают объекты не только белорусы, но и граждане Российской Федерации. Это хорошая идея, чтобы придать импульс развитию внутреннего туризма. Активные участники — агроусадьбы, объекты общественного питания и проживания, санаторно-курортные, историко-культурные и религиозные учреждения, промышленные предприятия», — рассказал Максим Малаховский.
Так, акцию поддержали 37 агроусадеб. Они предоставят скидки на проживание, предложат развлекательные и познавательные программы, водные маршруты, походы по лесным тропам. Посетители смогут познакомиться с крестьянским бытом.
Интересное мероприятие 6 июня в 15.00 состоится в Гольшанском замке — здесь проведут квест-игру «Черный замок Ольшанский». В Лиде и Новогрудке организуют пешеходные экскурсии по городам. К акции присоединятся и несколько музеев Гродно.
В целом Максим Малаховский отметил положительную динамику в сфере как внутреннего, так и въездного туризма. Среди зарубежных гостей 80% — россияне. Востребованы санатории, экскурсии по Гродно. Недавно турпотенциал области презентовали представителям турбизнеса Москвы, Санкт-Петербурга. Достигнута договоренность, что Гродненщину летом посетят гости из Красноярского края. Налажены контакты с Китаем.
«Участники рынка улучшают свои турпродукты, сервис. Появляются интересные интерактивные программы, обновляются музейные экспозиции. Развивается промтуризм. За последние годы количество туробъектов увеличилось в разы», — рассказал Максим Малаховский. -0-