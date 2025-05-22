«Рождённые дважды»: ИРИ назвал главную тему предстоящей Премии интернет-контента

«Экспертный совет Премии ИРИ определил финалистов. Теперь дело за Жюри — им предстоит проголосовать за лучших из лучших. Будем опираться на баланс между актуальностью и глубиной. И это будет непросто, учитывая, что к финишу пришли сильные работы, отражающие ключевые тренды индустрии. Но главное, что их объединяет — это то, что они все являются так называемым “теплым контентом”, и говорят про доброе, справедливое и честное. Мы видим, что авторы научились упаковывать серьезные, важные и порой смелые вещи в удобные для них форматы и делать это так, чтобы нравилось зрителю, у которого сейчас просто колоссальный запрос на контент со смыслом. Больше всего заявок в этом году пришло от документальных проектов — из года в год эта номинация лидирует. Еще в лидерах — non-scripted проекты и видеоролики до 3-х минут. Что подтверждает — интернет-проекты могут быть классно сделаны и нести при этом правильные посылы», — подчеркнул Тимур Вайнштейн.