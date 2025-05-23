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Как воронежцам провести выходные

Рассказываем о самых интересных событиях города и области.

Источник: АиФ Воронеж

24 мая.

Театр оперы и балета.

  • 18:00 | Балет «Хрустальный дворец» | 12+

Новый театр.

  • 15:00, 19:00 | «Мой дедушка был вишней» | 6+

Зеленый театр.

  • 13:00 | «Концерт, посвященный Дню славянской письменности и культуры» | 6+

Воронежский академический театр драмы им. А. Кольцова.

  • 18:00 | «Ночь после выпуска» | 12+

МТС Live Холл Воронеж.

  • 19:00 | Концерт группы «25/17» «Русский подорожник. 10 лет» | 16+

Дворцовый комплекс Ольденбургских.

  • 14:00 | Дворцовый weekend | 0+
  • 18:00 | Концерт «Любимая классика во дворце. Весна» | 0+

Воронежский областной художественный музей имени И. Н. Крамского.

  • 12:00 | Мастер-класс «Ботанические зарисовки. Георгин» | 12+

Выставка к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне «Эвакуация музея» | 0+

Выставка «Наша Победа», посвященная 80-летию Победы в Великой Отечественной войне | 6+

Музей-заповедник «Костёнки».

  • 10:00 | Аудиоэкскурсия по постоянной экспозиции музея | 6+
  • 10:00 | Осмотр постоянной экспозиции музея | 6+
  • 13:00 | Обзорная экскурсия по постоянной экспозиции музея | 6+
  • 15:00 | Театрализованная экскурсия «Оживший каменный век» | 6+

25 мая.

Театр оперы и балета.

  • 11:00, 18:00 | Балет «Хрустальный дворец» | 12+

Никитинский театр.

  • 14:00, 18:00 | Спектакль «Двенадцатая ночь, или Как угодно» | 12+

Камерный театр.

  • 18:00 | Танцевальный спектакль «HORSES» | 16+
  • 20:00 | Рассказы «О странностях любви… “| 16+

Новый театр.

  • 19:00 | «Вафельное сердце» | 6+

Воронежский академический театр драмы им. А. Кольцова.

  • 15:00 | Экскурсия «Театр в годы Великой Отечественной войны» | 12+
  • 18:00 | «Вишнёвый сад» | 12+

Дворцовый комплекс Ольденбургских.

  • 14:00 | Дворцовый weekend | 0+

Воронежский областной художественный музей имени И. Н. Крамского.

Выставка к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне «Эвакуация музея» | 0+

Выставка «Наша Победа», посвященная 80-летию Победы в Великой Отечественной войне | 6+

Музей-заповедник «Костёнки».

  • 10:00 | Аудиоэкскурсия по постоянной экспозиции музея | 6+
  • 12:00 | Научно-популярный лекторий «Зов предков» | 6+
  • 10:00, 10:30 | Осмотр постоянной экспозиции музея | 6+
  • 10:30, 11:00, 11:30 | Обзорная экскурсия по постоянной экспозиции музея | 6+