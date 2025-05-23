Как воронежцам провести выходные

24 мая.
Театр оперы и балета.
- 18:00 | Балет «Хрустальный дворец» | 12+
Новый театр.
- 15:00, 19:00 | «Мой дедушка был вишней» | 6+
Зеленый театр.
- 13:00 | «Концерт, посвященный Дню славянской письменности и культуры» | 6+
Воронежский академический театр драмы им. А. Кольцова.
- 18:00 | «Ночь после выпуска» | 12+
МТС Live Холл Воронеж.
- 19:00 | Концерт группы «25/17» «Русский подорожник. 10 лет» | 16+
Дворцовый комплекс Ольденбургских.
- 14:00 | Дворцовый weekend | 0+
- 18:00 | Концерт «Любимая классика во дворце. Весна» | 0+
Воронежский областной художественный музей имени И. Н. Крамского.
- 12:00 | Мастер-класс «Ботанические зарисовки. Георгин» | 12+
Выставка к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне «Эвакуация музея» | 0+
Выставка «Наша Победа», посвященная 80-летию Победы в Великой Отечественной войне | 6+
Музей-заповедник «Костёнки».
- 10:00 | Аудиоэкскурсия по постоянной экспозиции музея | 6+
- 10:00 | Осмотр постоянной экспозиции музея | 6+
- 13:00 | Обзорная экскурсия по постоянной экспозиции музея | 6+
- 15:00 | Театрализованная экскурсия «Оживший каменный век» | 6+
25 мая.
Театр оперы и балета.
- 11:00, 18:00 | Балет «Хрустальный дворец» | 12+
Никитинский театр.
- 14:00, 18:00 | Спектакль «Двенадцатая ночь, или Как угодно» | 12+
Камерный театр.
- 18:00 | Танцевальный спектакль «HORSES» | 16+
- 20:00 | Рассказы «О странностях любви… “| 16+
Новый театр.
- 19:00 | «Вафельное сердце» | 6+
Воронежский академический театр драмы им. А. Кольцова.
- 15:00 | Экскурсия «Театр в годы Великой Отечественной войны» | 12+
- 18:00 | «Вишнёвый сад» | 12+
Дворцовый комплекс Ольденбургских.
- 14:00 | Дворцовый weekend | 0+
Воронежский областной художественный музей имени И. Н. Крамского.
Выставка к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне «Эвакуация музея» | 0+
Выставка «Наша Победа», посвященная 80-летию Победы в Великой Отечественной войне | 6+
Музей-заповедник «Костёнки».
- 10:00 | Аудиоэкскурсия по постоянной экспозиции музея | 6+
- 12:00 | Научно-популярный лекторий «Зов предков» | 6+
- 10:00, 10:30 | Осмотр постоянной экспозиции музея | 6+
- 10:30, 11:00, 11:30 | Обзорная экскурсия по постоянной экспозиции музея | 6+