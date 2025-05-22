В аэропортах Внуково и Жуковский ввели временные ограничения

В московских аэропортах Внуково и Жуковский ввели временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов, сообщил пресс-секретарь ФАВТ Артем Кореняко.
«Для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов временные ограничения на их прием и выпуск введены в аэропортах Внуково и Жуковский», — написал он в своем Telegram-канале 22 мая в 22:16 по московскому времени.
До этого аналогичные ограничения вечером в четверг были введены в аэропорту Домодедово, однако спустя полчаса их отменили.
В течение дня 22 мая мэр столицы Сергей Собянин сообщил о нескольких сбитых беспилотниках ВСУ, направлявшихся в Москву.
В частности, о трех сбитых беспилотниках градоначальник оповестил в 22 часа.