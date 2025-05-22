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В аэропортах Внуково и Жуковский ввели временные ограничения

Ограничения введены для обеспечения безопасности полетов.

Источник: Аргументы и факты

В московских аэропортах Внуково и Жуковский ввели временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов, сообщил пресс-секретарь ФАВТ Артем Кореняко.

«Для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов временные ограничения на их прием и выпуск введены в аэропортах Внуково и Жуковский», — написал он в своем Telegram-канале 22 мая в 22:16 по московскому времени.

До этого аналогичные ограничения вечером в четверг были введены в аэропорту Домодедово, однако спустя полчаса их отменили.

В течение дня 22 мая мэр столицы Сергей Собянин сообщил о нескольких сбитых беспилотниках ВСУ, направлявшихся в Москву.

В частности, о трех сбитых беспилотниках градоначальник оповестил в 22 часа.