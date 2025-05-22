В Челябинске откроют первый в России музей истории христианского искусства

Музей расскажет о периоде становления христианства, начиная с его зарождения и заканчивая Миланским эдиктом. Интерактивные экспозиции представят историю ключевых христианских символов, таких как хлеб, рыба и другие. Посетители смогут увидеть реконструкцию богослужений в катакомбах и узнать об обнаружении раннехристианского храма в городе Дура-Европос.