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Падение редкого метеора запечатлели камеры Крымской обсерватории

Приборы Крымской астрофизической обсерватории зафиксировали падение грейзера.

Источник: Аргументы и факты

Камеры Крымской астрофизической обсерватории сняли падение грейзера — редкого метеора особого типа, передает агентство РИА Новости со ссылкой на научного сотрудника обсерватории Сергея Назарова.

По его информации, грейзер попал в поле зрения приборов Крымской астрофизической обсерватории в ночь на 19 мая. Специальные камеры запечатлели, как метеор пролетел по небосклону, а затем покинул верхние слои атмосферы Земли.

«Угловое расстояние, которое “прочертил” в небе метеор — порядка 170 градусов, то есть он пролетел практически через все небо», — заявил собеседник агентства.

Напомним, ранее сообщалось, что ученые зафиксировали в марте 2025 года падение метеорита на территорию Челябинской области.