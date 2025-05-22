Падение редкого метеора запечатлели камеры Крымской обсерватории

Камеры Крымской астрофизической обсерватории сняли падение грейзера — редкого метеора особого типа, передает агентство РИА Новости со ссылкой на научного сотрудника обсерватории Сергея Назарова.
По его информации, грейзер попал в поле зрения приборов Крымской астрофизической обсерватории в ночь на 19 мая. Специальные камеры запечатлели, как метеор пролетел по небосклону, а затем покинул верхние слои атмосферы Земли.
«Угловое расстояние, которое “прочертил” в небе метеор — порядка 170 градусов, то есть он пролетел практически через все небо», — заявил собеседник агентства.
Напомним, ранее сообщалось, что ученые зафиксировали в марте 2025 года падение метеорита на территорию Челябинской области.