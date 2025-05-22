Житель Хабаровского края выловил самую страшную рыбу

Житель Хабаровского края выловил в реке Тунгуска в Еврейской автономной области самую страшную рыбу — амурского змееголова весом почти шести килограммов. Такое необычное звание она получила из-за невероятной силы и внешнего облика, напоминающего хищную рептилию.
Амурский змееголов обитает только в озере Ханка, реках Амур и Уссури, а также в их притоках. Поймать эту рыбу довольно сложно, поскольку после попадания на крючок она начинает активно бороться и тянуть рыболова в воду. Речной обитатель обладает крепким и мускулистым телом, плоской головой и выпуклыми круглыми глазами, из-за чего и создается визуальное сходство со змеей.
— Эти рыбы известны своей агрессивностью и могут представлять опасность для человека, — передает Transsib Info.
Другой случай произошел в конце апреля, когда житель американского штата Вирджиния выловил рекордно большого полосатого окуня, но не стал регистрировать достижение и отпустил рыбу обратно в воду, сохранив ей жизнь. Рекорд установил и рыбак из Миннесоты, который поймал американскую озерную палию длиной 109,8 сантиметра.