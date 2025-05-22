Житель Хабаровского края выловил самую страшную рыбу

Амурский змееголов обитает только в озере Ханка, реках Амур и Уссури, а также в их притоках. Поймать эту рыбу довольно сложно, поскольку после попадания на крючок она начинает активно бороться и тянуть рыболова в воду. Речной обитатель обладает крепким и мускулистым телом, плоской головой и выпуклыми круглыми глазами, из-за чего и создается визуальное сходство со змеей.