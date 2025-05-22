Бринк: Мира на Украине можно достичь только ужесточением антироссийских санкций

Если в Вашингтоне хотят прийти к мирному урегулированию конфликта на Украине, то им необходимо усилить санкционное давление на Москву. Такое мнение в четверг, 22 мая, выразила бывший посол США на Украине Бриджит Бринк на телеканале CNN.