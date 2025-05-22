Если в Вашингтоне хотят прийти к мирному урегулированию конфликта на Украине, то им необходимо усилить санкционное давление на Москву. Такое мнение в четверг, 22 мая, выразила бывший посол США на Украине Бриджит Бринк на телеканале CNN.
— Я считаю, что единственный способ достичь целей администрации президента США по прекращению войны — это оказать давление на Россию. Я советую Трампу немедленно ввести больше санкций, — высказалась дипломат.
Кроме того, Бринк считает, что США необходимо завладеть российскими активами, которые на данный момент заморожены в Европе. Благодаря этому появится возможность закупать оружие для Вооруженных сил Украины (ВСУ).
Ранее она заявляла, что ушла с поста американского посла на Украине из-за давления президента США Дональда Трампа на власти Киева.
Недавно глава французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо сообщил, что слова председателя Европейской комиссии (ЕК) Урсулы фон дер Ляйен о подготовке очередного пакета санкционных ограничений в отношении России означают грядущий крах промышленности стран ЕС.