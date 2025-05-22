Авербуха за четыре года больше тысячи раз оштрафовали за нарушение ПДД

Призер Олимпийских игр, фигурист и хореограф Илья Авербух за четыре года получил более тысячи штрафов.
Обща сумма, которую заплатил хореограф, более миллиона рублей.
Как стало известно «Постньюс», Илья Авербух не самый дисциплинированный водитель. Он любит полихачить и не всегда соблюдает требования дорожных знаков.
За минувшие четыре года его оштрафовали 1175 раз. В общей сложности супруг Елизаветы Арзамасовой заплатил 1 млн 230 тыс. руб.
Почти все штрафы он оплатил, осталось только два.
В автопарке фигуриста несколько машин, в том числе Range Rover 2020 года выпуска. На эту машину чаще всего приходят штрафы. За указанное время набежало 754 штрафа и даже было одно ДТП.
Чаще всего спортсмена штрафовали за превышение скорости (651 раз). За штрафы и разметку приходило 231 штраф. А неправильная парковка — 106 раз.
Семь раз Илью Авербуха ловили, когда н проскочил на красный цвет. А 67 раз ездил без ремня безопасности.