NYT: Администрация Трампа запретила Гарварду зачислять иностранных студентов

Администрация президента США Дональда Трампа запретила Гарвардскому университету зачислять студентов из иностранных государств. Об этом в четверг, 22 мая, сообщила газета The New York Times (NYT) со ссылкой на осведомленный источник.
По данным журналистов, Министерство внутренней безопасности США направило в Гарвард письмо о том, что немедленно аннулирует сертификат программы, позволяющей принимать обучающихся по обмену. Авторы статьи отметили, что действия властей являются «серьезной эскалацией в их противостоянии с университетом».
— Около 6,8 тысячи иностранных студентов учились в Гарварде в этом году, или примерно 27 процентов от общего числа студентов, согласно данным о зачислении в университеты. Это больше на 19,7 процента в 2010 году, — говорится в материале.
Ученые Гарвардского университета 17 апреля сообщили о приостановке исследования туберкулеза и полетов в космос из-за отмены грантов со стороны Минбезопасности США. До этого ведомство аннулировало два гранта для учебного заведения на сумму более 2,7 миллиона долларов.