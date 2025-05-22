Епархия: на Украине военкомы задержали и удерживают священника УПЦ

Сотрудники территориального центра комплектования (ТЦК, аналог военкомата на Украине) задержали и удерживают священника Украинской православной церкви (УПЦ) Владислава Батюка, сообщили в епархии.
«В Кременце ТЦК незаконно удерживают священника УПЦ — протоиерея Владислава Батюка, настоятеля Свято-Троицкого прихода в селе Дружба Радивиловского благочиния», — говорится в Telegram-канале Ровненской епархии УПЦ.
Сообщается, что 22 мая Батюк возвращался с богослужения и был задержан в Почаеве представителями военкомата, его без объяснений доставили в ТЦК в городе Кременец.
Ранее сообщалось, что украинские военкомы похитили священнослужителя канонической УПЦ в Житомирской области Павла Кушнирчука.
Напомним, в декабре 2024 года сотрудник ТЦК увезли в неизвестном направлении секретаря Хустской епархии канонической Украинской православной церкви Ивана Розмана.