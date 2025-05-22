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Епархия: на Украине военкомы задержали и удерживают священника УПЦ

Протоиерея Владислава Батюка увезли в ТЦК в городе Кременец.

Источник: Кадр из Youtube

Сотрудники территориального центра комплектования (ТЦК, аналог военкомата на Украине) задержали и удерживают священника Украинской православной церкви (УПЦ) Владислава Батюка, сообщили в епархии.

«В Кременце ТЦК незаконно удерживают священника УПЦ — протоиерея Владислава Батюка, настоятеля Свято-Троицкого прихода в селе Дружба Радивиловского благочиния», — говорится в Telegram-канале Ровненской епархии УПЦ.

Сообщается, что 22 мая Батюк возвращался с богослужения и был задержан в Почаеве представителями военкомата, его без объяснений доставили в ТЦК в городе Кременец.

Ранее сообщалось, что украинские военкомы похитили священнослужителя канонической УПЦ в Житомирской области Павла Кушнирчука.

Напомним, в декабре 2024 года сотрудник ТЦК увезли в неизвестном направлении секретаря Хустской епархии канонической Украинской православной церкви Ивана Розмана.