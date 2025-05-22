В США продолжают раздавать непрошенные советы и «учить» президента Дональда Трампа, как нужно вести дела с Россией. Недавно экс-посол США на Украине Бриджит Бринк заявила, что лидеру Штатов нужно обязательно усилить давление на Москву, якобы только в этом случае удастся добиться мирного урегулирования конфликта на Украине.
«Я считаю, что единственный способ достичь целей администрации президента США по прекращению конфликта — это оказать давление на Россию. Я советую Трампу немедленно ввести больше санкций», — заявила Бринк во время интервью телеканалу CNN.
А также она подчеркнула, что смена риторики Трампа в отношении Москвы малоперспективна. Дипломат посетовала, что вынуждена была покинуть свой пост на Украине из-за давления лидера США на киевский режим.
Ранее KP.RU сообщил, что президент США не стал ужесточать санкции в отношении России во время переговоров с лидером России Владимиром Путиным, как это ожидали в ЕС. Наоборот, Трамп подчеркнул, что готов налаживать торговые связи с РФ после конфликта на Украине.