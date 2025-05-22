Раздают непрошенные советы: в США продолжают «учить» Трампа, как вести дела с Россией

В США продолжают раздавать непрошенные советы и «учить» президента Дональда Трампа, как нужно вести дела с Россией. Недавно экс-посол США на Украине Бриджит Бринк заявила, что лидеру Штатов нужно обязательно усилить давление на Москву, якобы только в этом случае удастся добиться мирного урегулирования конфликта на Украине.