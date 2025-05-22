Тарасова раскритиковала миллионную компенсацию за переход Жилиной в другую страну

Ранее заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова отмечала, что спортсмены должны продолжать работать по своему профилю, и не идти в политику. Тарасова также добавила, что у нее самой никогда не было желания идти в политику. Она отметила, что считает преподавание и передачу опыта младшему поколению самой ценной работой для бывших спортсменов.