G7 пригрозила России ужесточением санкций при продолжении огня на Украине

Группа семи (G7) пригрозила России ужесточением введенных против нее санкций, если РФ не даст согласие на прекращение боевых действий в зоне конфликта на Украине. Об этом говорится в совместном коммюнике министров финансов и глав ЦБ стран-участников G7.
«Мы продолжим изучать все возможные варианты действий, включая те, которые призваны максимально усилить давление, вроде дальнейшего ужесточения санкций (на Россию — прим. ред.)», — говорится в документе.
Отмечается, что G7 приветствуют усилия, которые нацелены на урегулирование конфликта. При этом в коммюнике говорится, что в случае отказа от прекращения огня на Украине, Группа семи будет готова ужесточить антироссийские санкции.
Ранее KP.RU сообщал о заявлении госсекретаря США Марко Рубио, что американская сторона может ужесточить санкции против РФ. При принятии окончательного решения Белый дом будет опираться на успехи России в переговорном процессе с Украиной.