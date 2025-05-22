G7 пригрозила России ужесточением санкций при продолжении огня на Украине

Группа семи (G7) пригрозила России ужесточением введенных против нее санкций, если РФ не даст согласие на прекращение боевых действий в зоне конфликта на Украине. Об этом говорится в совместном коммюнике министров финансов и глав ЦБ стран-участников G7.