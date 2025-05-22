PR-директор Бардаша прокомментировала арест артиста

«О каком “имуществе” идет речь — загадка. Юрий на протяжении трех лет объяснял, что у него ничего на Украине не осталось. Так что Винницкому городскому суду было бы неплохо сначала проверить сотрудников на компетенции, а уж потом выдавать какие-то “решения”. Впрочем, в этой новости есть и плюс: 23 мая на Первом канале стартует шоу Бардаша “Наша новая музыка”. Отличный получился пиар накануне запуска проекта», — рассказала URA.RU PR-директор артиста Виктория Разумова.