PR-директор Бардаша прокомментировала арест артиста

У артиста Юрия Бардаша нет никакого имущества на Украине.
У продюсера Юрия Бардаша не осталось никакого имущества на территории Украины. Об этом URA.RU сообщила PR-директор продюсера, комментируя новость о конфискации его активов.
«О каком “имуществе” идет речь — загадка. Юрий на протяжении трех лет объяснял, что у него ничего на Украине не осталось. Так что Винницкому городскому суду было бы неплохо сначала проверить сотрудников на компетенции, а уж потом выдавать какие-то “решения”. Впрочем, в этой новости есть и плюс: 23 мая на Первом канале стартует шоу Бардаша “Наша новая музыка”. Отличный получился пиар накануне запуска проекта», — рассказала URA.RU PR-директор артиста Виктория Разумова.
Ранее стало известно, что Винницкий городской суд Украины заочно вынес приговор украинскому и российскому продюсеру Юрию Бардашу, назначив ему 10 лет лишения свободы с последующей конфискацией имущества. Артиста признали виновным в «разжигании национальной и религиозной вражды» и в «проявлении негативного отношения к украинскому народу».