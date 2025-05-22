Вице-премьер РФ Чернышенко озвучил Путину судьбу летнего сезона в Анапе

Основной мерой поддержки стала отсрочка страховых и налоговых взносов для местных предприятий. Выплаты были перенесены с периода февраль-октябрь на конец текущего года. Вопрос о продлении этой меры до 2026 года будет рассматриваться по результатам летнего сезона.