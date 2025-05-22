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Вице-премьер РФ Чернышенко озвучил Путину судьбу летнего сезона в Анапе

В Анапе и Темрюкском районе на летние месяцы запланирована обширная развлекательная программа, заявил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко.

Источник: АиФ Кубань

Несмотря на кратковременное ограничение доступа к пляжным зонам, курортный сезон в Анапе состоится. Об этом сообщил вице-премьер Дмитрий Чернышенко в ходе встречи российского лидера Владимира Путина с членами кабинета министров.

Заместитель председателя правительства подчеркнул, что администрация города предприняла шаги для оказания поддержки предпринимателям Анапы и Темрюкского района Краснодарского края.

Основной мерой поддержки стала отсрочка страховых и налоговых взносов для местных предприятий. Выплаты были перенесены с периода февраль-октябрь на конец текущего года. Вопрос о продлении этой меры до 2026 года будет рассматриваться по результатам летнего сезона.

Чернышенко добавил, что в Анапе и Темрюкском районе на летние месяцы запланирована обширная развлекательная программа, включающая спортивные и кулинарные мероприятия, а также экскурсии на винодельни.

Напомним, в декабре прошлого года танкеры «Волгонефть-239» и «Волгонефть-212», перевозившие в общей сложности 9,2 тысячи тонн мазута, потерпели крушение у Керченского пролива. Случился выброс нефтепродуктов. Больше всего пострадали побережья Темрюкского района и Анапы.

Ранее сообщалось, что Путин поручил подготовить программу восстановления приграничья.