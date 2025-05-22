Диетолог Джутова: кофе во время экзаменов добавит школьнику нервозности

Врач-диетолог Марьяна Джутова дала советы, как организовать питание школьника, чтобы у него были силы во время подготовки к экзаменам.
Не секрет, что сладкое позволяет мозгу работать активнее, но не стоит злоупотреблять.
Оно обеспечивает только краткосрочный прилив энергии, а вот за ним последует упадок сил. Кроме того, избыток сахара приводит к повышению тревожности, раздражительности.
Вместо сладостей рекомендуется выбирать цельнозерновые продукты, орехи и сухофрукты.
Так же важны белки, они участвуют в процессах запоминания.
— Полезные источники белка: яйца, творог, нежирное мясо, рыба (особенно морская), бобовые, йогурты без сахара, — говорит Марьяна Джутова Life.ru.
В рыбе содержатся важные омега-3 жирные кислоты, так что добавьте ее в рацион школьника.
Не менее важно поддерживать водный баланс. Даже легкое обезвоживание замедляет когнитивные функции организма.
А вот от чрезмерного употребления кофе и энергетиков лучше воздержаться. Это нарушает сон и повышает нервозность.
Родителям также следует уделять внимание снижению катастрофичности восприятия ситуации, чтобы дети могли успешно справляться со стрессом перед ЕГЭ, пишет Царьград.
А еще следить за режимом для школьника, в период экзаменов особенно важно хорошо отдыхать, пишет Rt.
Основной период ЕГЭ в России пройдет с 23 мая по 4 июля. 3 и 4 июля назначены днями пересдач. Итоги пересдач направят в регионы не позднее 15 июля, пишет Газета.ru.