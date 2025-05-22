Володин призвал КПРФ покаяться за переименования Сталинграда в Волгоград

«Взяли, назвали Царицын Сталинградом, а потом тоже переименовали. Кто делал? Молчите! Сами сделали. А сейчас говорите — верните! А зачем вы переименовали? Вы разочаровались в роли Сталина? Вы его осудили? Ну, тогда придерживайтесь этой линии! Но если вы пересмотрели эту роль, тогда покайтесь!» — отрезал он.