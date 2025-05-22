«СКА-1946» перевёл в седьмой матч серию со «Спартаком» в финале Кубка Харламова

Шестая игра прошла в Санкт-Петербурге и закончилась со счетом 5:2 в пользу «СКА-1946». У «Спартака» два гола забил Иван Гаврилов, а решающую шайбу для петербуржцев оформил Севастиан Капчук. Матч сопровождался несколькими драками, включая массовую схватку в начале третьего периода с участием восьми игроков.