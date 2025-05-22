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Кардиолог Резник: жесткие диеты негативно влияют на сердце

А еще приводят к гормональному сбою.

Источник: Комсомольская правда

Заведующая кафедрой пропедевтики внутренних болезней № 2 Института клинической медицины Пироговского Университета Елена Резник предупредила, что резкое снижение веса может повлиять на сердце.

Сильный дефицит калорий нарушает баланс минералов, электрическую активность сердца. В итоге может проявиться аритмиями, а также повыситься риск тромбообразования.

Так же негативное влияние проявляется на систему пищеварения. Сбивается гормональный баланс, нарушается сердечно-сосудистая система.

— Резкая потеря веса сопровождается нарушением баланса калия и натрия, что может привести к аритмиям и их серьезным осложнениям, — рассказала «Газета.Ru» кардиолог.

Особенно опасно использование мочегонных препаратов для похудения. Они тоже приводят к тромбам и аритмии.

А вот резкое увеличение веса при правильном питании и активном образе жизни — это повод посетить врача. Слабость и усталость могут быть признаками проблем со здоровьем, пишет 360.ru.

Похудеть помогают травяной чай с саган-дайля, розмарином и мятой. Такой напиток обладает тонизирующим эффектом, помогает снять тревожность и улучшает настроение, пишет Life.ru.

Сильное чувство голода постоянного тоже может сигналить о нарушениях в работе органов и пищеварения. В самом деле, очень много сигналов, которые могут быть со всем связаны. Поэтому лучше просто пойти и сдать анализы, пишет RT.