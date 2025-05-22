Депутат Леонов: мошенники обещают выплаты по 5 тысяч рублей ко Дню защиты детей

Депутат Госдумы Сергей Леонов объяснил, что никаких выплат по 5 тысяч ко Дню зашиты детей не будет. На этой теме пытаются нажиться мошенники и таким образом обманывают россиян.
Парламентарий призвал не верить распространяемой мошенниками информации в соцсетях, а так же не переходить по ссылкам, чтобы оформить выплаты.
— Такого закона о выплатах 5 000 рублей нет. Странно, что мошенники выбрали именно такую схему, — сказал Леонов Газета.ru.
Депутат напомнил, что нельзя никому передавать свои личные данные. А всю информацию перепроверять на официальных ресурсах.
Ранее в МВД предупредили, что нужно учить детей критическому мышлению. Мошенники часто сообщают в играх, что ребенок выиграл дорогой телефон. И так начинается обман, пишет 360.ru.
В разговоре мошенники часто используют характерные выражения, и многие не распознают обман, если удалось завоевать доверие. Например, взрослых уверяют, что деньги нужно перевести на безопасный счет, пишет Царьград.
Мошенники так же начали активно эксплуатировать нейминг российских компаний в своих схемах, инициируя отправку смс с кодом для авторизации на их сайтах, пишет RT.