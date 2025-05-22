Власти США запретили Гарварду принимать иностранных студентов

Ранее Life.ru сообщал, что министерство внутренней безопасности США рассматривает идею телевизионного шоу. В этом проекте мигранты будут состязаться за получение американского гражданства. Идею шоу предложил продюсер и мигрант из Канады Роб Уорсофф. Он вынашивал её с времён президентства Барака Обамы.