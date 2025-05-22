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«Крылья Советов» получили лицензию для участия в РПЛ

При этом «Черноморец», претендующий на выход в РПЛ, не получил аналогичную лицензию.

Источник: Аргументы и факты

Самарский футбольный клуб «Крылья Советов» прошел лицензирование для участия в следующем сезоне Российской премьер-лиги (РПЛ), передает «Спорт-Экспресс».

При этом сообщается, что «Черноморец» из Новороссийска, претендующий на выход в РПЛ, не получил аналогичную лицензию.

В турнирной таблице нынешнего розыгрыша Российской премьер-лиги «Крылья Советов» располагаются на десятом месте, имея в активе 30 очков. При этом «Черноморец» занимает третье место в Первой лиге, имея на своем счету 61 балл.

Ранее сообщалось, что клубы Российской премьер-лиги готовят обращение по поводу возобновления продажи пива на стадионах во время футбольных матчей.