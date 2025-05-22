Путин поинтересовался у Лут насчет стабилизации цен на продукты

Президент России Владимир Путин в четверг, 22 мая, спросил министра сельского хозяйства России Оксану Лут, можно ли рассчитывать на стабилизацию цен на сельскохозяйственные продукты. Чиновница ответила, что они в текущий момент «идут разнонаправленно».
— Можем рассчитывать на стабилизацию цен (сельхозпродуктов — прим. «ВМ»), да? — спросил глава государства в ходе совещания членов правительства, обратившись ко главе российского Минсельхоза.
В ответ Лут сообщила, что цены на данный момент «идут разнонаправленно» — у одних видов продуктов питания стоимость увеличивается, у других снижается. Она добавила, что самой критичной группой в текущий момент являются овощи и картофель.
— мы собрали меньше урожая картофеля на 1,3 миллиона тонн, в организованном секторе меньше, но при этом 7,3 миллиона тонн, которые мы собрали, это средний уровень объема производства за последние пять лет, — доложила министр.
Она отметила, что в 2023 году был зафиксирован рекордный урожай, а в 2024-м на протяжении всего сезона наблюдались тяжелые погодные условия. В текущем году, по словам Лут, ожидается увеличение посадки картофеля, как по гектарам, так и по количеству. Первый урожай появится в конце июня, и с июля ожидается снижение внутренних цен на овощи и картофель, передает РИА Новости.
Доктор экономических наук, профессор РЭУ имени Г. В. Плеханова Наталья Проданова рассказала, что летом цены на плодово-ягодные культуры и картофель могут вырасти на 5−10 процентов из-за весенних заморозков, которые привели к потерям урожая в объеме 15−20 процентов от общих сборов.