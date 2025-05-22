Путин поинтересовался у Лут насчет стабилизации цен на продукты

Она отметила, что в 2023 году был зафиксирован рекордный урожай, а в 2024-м на протяжении всего сезона наблюдались тяжелые погодные условия. В текущем году, по словам Лут, ожидается увеличение посадки картофеля, как по гектарам, так и по количеству. Первый урожай появится в конце июня, и с июля ожидается снижение внутренних цен на овощи и картофель, передает РИА Новости.