В Сети появилось фото заброшенной могилы бизнесмена Березовского

Березовский ушел из жизни 23 марта 2013 года. Его могила расположена в Лондоне, где он проживал в последние годы своей жизни. Снимок, на котором можно увидеть заросшую травой могилу, привлек внимание общественности и вызвал множество обсуждений о судьбе его наследия.