В Сети появилось фото заброшенной могилы бизнесмена Березовского

В Сети появилась фотография могилы Бориса Березовского, одного из самых влиятельных российских бизнесменов и политиков, который ранее владел крупными активами, такими как Первый канал, Сибнефть и Аэрофлот.
Березовский ушел из жизни 23 марта 2013 года. Его могила расположена в Лондоне, где он проживал в последние годы своей жизни. Снимок, на котором можно увидеть заросшую травой могилу, привлек внимание общественности и вызвал множество обсуждений о судьбе его наследия.
Ранее стало известно о том, что неизвестные лица провели раскопки и извлекли останки бывшего президента Сирии Хафеза Асада, отца нынешнего лидера Башара Асада. Его могила находится в городе Кардаха, и эта находка стала сенсацией для международных СМИ.