WSJ: США рассматривают вариант вывода 4,5 тысяч военных из Южной Кореи

В Белом доме обсуждают вариант вывода американских военных с территории Южной Кореи. Их планируют отправить в иные места в Индо-Тихоокеанском регионе. Рассматривают, в том числе, возможность перевода военных на Гуам, сообщает газета Wall Street Journal.
По данным источников из Пентагона, такой вариант всерьез обдумывается в Министерстве обороны США. При этом, отмечается в материале, соответствующий шаг может вызвать тревогу и недоверие среди обеспокоенных обязательствами Вашингтона в азиатских странах.
Всего, по словам собеседников газеты, из Южной Кореи могут вывести порядка 4500 военных США. Предложенная идея будет представлена на рассмотрение американскому лидеру Дональду Трампу.
Газета также анонсировала окончание выпуска монет номиналом в один цент. В администрации США решили отменить их чеканку.