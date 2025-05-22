В Сенате США могут ввести дополнительные санкции против России: вот из-за чего

Американские сенаторы могут ввести дополнительные санкции против России, если она в кратчайшие сроки не представит конкретных предложений по прекращении огня на Украине. Об этом сообщил лидер большинства в Сенате Джон Тьюн, его слова передает портал Axios.
«Если Россия не захочет заниматься серьезной дипломатией, Сенат будет работать с администрацией Трампа, чтобы рассмотреть дополнительные санкции», — подчеркнул Тьюн.
По его мнению, подобные меры должны буквально вынудить Россию начать переговорный процесс по Украине.
По словам сенатора Джин Шахин, уже на следующей неделе может быть одобрен новый санкционный пакет. Среди его положений — введение 500-процентной пошлины на импортные товары из государств, закупающих российскую нефть.
Ранее глава евродипломатии ЕС Кая Каллас заявила, что после принятия 17-го пакета антироссийских санкций начнется подготовка 18-го пакета. Это, по словам Каллас, необходимо для того, чтобы «Россия захотела мира».