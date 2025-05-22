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Стоматолог перечислила продукты для белоснежной улыбки

Стоматолог Ростовенко: твердые овощи и фрукты помогают сохранить белизну зубов.

Источник: Комсомольская правда

Чтобы блистать белоснежной улыбкой, важно есть правильные продукты. Сохранить белизну зубов помогут твердые овощи и фрукты, которые способствуют очищению эмали. Об этом заявила в разговоре с корреспондентом «Газеты.Ru» рассказала стоматолог-терапевт Инна Ростовенко.

— Употребление твердых зеленых овощей и фруктов, которые механически очищают эмаль, массируют десны и стимулируют выделение слюны, помогают удалять налет, — отметила медик.

Доктор уточнила, что также клубника оказывает мягкий отбеливающий эффект. А лимоны и апельсины, богатые кислотами, помогают устранить пигментацию. Любопытно, что самым безопасным и полезным веществом для зубов является обычная вода — сна помогает поддерживать чистоту зубов и кислотно-щелочной баланс в полости рта.

Ранее Life.ru предупредил, что народные методы отбеливания зубов лучше не использовать. Например, сода — это абразивное средство, и она не влияет на цвет зубов, а только удаляет налёт, оставляя на поверхности эмали микротрещины. А перекись водорода может спровоцировать химический ожог слизистой рта.