Стоматолог перечислила продукты для белоснежной улыбки

Чтобы блистать белоснежной улыбкой, важно есть правильные продукты. Сохранить белизну зубов помогут твердые овощи и фрукты, которые способствуют очищению эмали. Об этом заявила в разговоре с корреспондентом «Газеты.Ru» рассказала стоматолог-терапевт Инна Ростовенко.
— Употребление твердых зеленых овощей и фруктов, которые механически очищают эмаль, массируют десны и стимулируют выделение слюны, помогают удалять налет, — отметила медик.
Доктор уточнила, что также клубника оказывает мягкий отбеливающий эффект. А лимоны и апельсины, богатые кислотами, помогают устранить пигментацию. Любопытно, что самым безопасным и полезным веществом для зубов является обычная вода — сна помогает поддерживать чистоту зубов и кислотно-щелочной баланс в полости рта.
Ранее Life.ru предупредил, что народные методы отбеливания зубов лучше не использовать. Например, сода — это абразивное средство, и она не влияет на цвет зубов, а только удаляет налёт, оставляя на поверхности эмали микротрещины. А перекись водорода может спровоцировать химический ожог слизистой рта.