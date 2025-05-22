Стоматолог перечислила продукты для белоснежной улыбки

Ранее Life.ru предупредил, что народные методы отбеливания зубов лучше не использовать. Например, сода — это абразивное средство, и она не влияет на цвет зубов, а только удаляет налёт, оставляя на поверхности эмали микротрещины. А перекись водорода может спровоцировать химический ожог слизистой рта.