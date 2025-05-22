ВЦИОМ: 82 процента россиян заявили о наличии социальных лифтов для молодежи

У российской молодежи есть возможность реализовать себя, найти применение своим способностям и добиться успеха в жизни. Об этом заявили 82 процента россиян, опрошенных аналитическим центром ВЦИОМ.
Кроме того, 70 процентов граждан считают, что в регионах у молодых россиян также рисутствуют перспективы для самореализации.
При ответе на вопрос «Вы знаете о деятельности платформы “Россия — страна возможностей” 53 процента респондентов либо слышали название, но ничего не знают об организации и ее деятельности, либо впервые узнали о платформе. При этом 66 процентов опрошенных выразили уверенность в том, что организация дает возможности для развития и успешной самореализации.
На вопрос «Вы бы хотели, чтобы ваши дети и внуки приняли участие в одном из проектов платформы “Россия — страна возможностей” 68 процентов граждан ответили положительно.
Всероссийский телефонный опрос «ВЦИОМ — Спутник» провели в пятницу, 16 мая, среди 1,6 тысячи россиян возрастом старше 18 лет. Предельная погрешность с вероятностью 95 процентов не превышает 2,5 процента, передает сайт ВЦИОМ.
19 мая президент России Владимир Путин создал межведомственную рабочую группу по вопросам воспитания детей и молодежи. Ее поручили возглавить первому заместителю руководителя Администрации Президента Сергею Кириенко.