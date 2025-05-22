ВЦИОМ: 82 процента россиян заявили о наличии социальных лифтов для молодежи

При ответе на вопрос «Вы знаете о деятельности платформы “Россия — страна возможностей” 53 процента респондентов либо слышали название, но ничего не знают об организации и ее деятельности, либо впервые узнали о платформе. При этом 66 процентов опрошенных выразили уверенность в том, что организация дает возможности для развития и успешной самореализации.