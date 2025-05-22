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Отстыковка грузового корабля Cargo Dragon от МКС перенесена на 23 мая

Отстыковка грузового корабля Cargo Dragon компании SpaceX от Международной космической станции (МКС) перенесена на 23 мая, сообщает Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA).

Отстыковка грузового корабля Cargo Dragon компании SpaceX от Международной космической станции (МКС) перенесена на 23 мая, сообщает Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA).

Изначально отстыковка планировалась на 22 мая. «НАСА и SpaceX теперь готовятся к отстыковке от МКС 23 мая в 12:05 по восточному времени США (19:05 мск — прим. ТАСС)», — указано в сообщении на сайте.

В SpaceX отметили, что перенос сроков возвращения Cargo Dragon на Землю обусловлен неблагоприятными погодными условиями у побережья штата Флорида, где должен приземлиться космический грузовик.

Cargo Dragon прибыл на МКС в рамках 32-й коммерческой миссии по доставке грузов 22 апреля. Он привез на станцию усовершенствованную систему мониторинга качества воздуха и два атомных часов, которые являются самыми точными устройствами для измерения времени. На обратном пути корабль доставит оборудование и результаты экспериментов, проведенных в космосе.

Грузы на МКС с американской стороны, помимо Cargo Dragon от SpaceX, также доставляются кораблями Cygnus корпорации Northrop Grumman. Однако при возвращении на Землю Cygnus сгорает в атмосфере вместе с мусором, собранным на станции.

Подобная история происходила в 2023 году.