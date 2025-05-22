Отстыковка грузового корабля Cargo Dragon от МКС перенесена на 23 мая

Изначально отстыковка планировалась на 22 мая. «НАСА и SpaceX теперь готовятся к отстыковке от МКС 23 мая в 12:05 по восточному времени США (19:05 мск — прим. ТАСС)», — указано в сообщении на сайте.
В SpaceX отметили, что перенос сроков возвращения Cargo Dragon на Землю обусловлен неблагоприятными погодными условиями у побережья штата Флорида, где должен приземлиться космический грузовик.
Cargo Dragon прибыл на МКС в рамках 32-й коммерческой миссии по доставке грузов 22 апреля. Он привез на станцию усовершенствованную систему мониторинга качества воздуха и два атомных часов, которые являются самыми точными устройствами для измерения времени. На обратном пути корабль доставит оборудование и результаты экспериментов, проведенных в космосе.
Грузы на МКС с американской стороны, помимо Cargo Dragon от SpaceX, также доставляются кораблями Cygnus корпорации Northrop Grumman. Однако при возвращении на Землю Cygnus сгорает в атмосфере вместе с мусором, собранным на станции.
Подобная история происходила в 2023 году.