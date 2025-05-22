Отстыковка грузового корабля Cargo Dragon от МКС перенесена на 23 мая

Cargo Dragon прибыл на МКС в рамках 32-й коммерческой миссии по доставке грузов 22 апреля. Он привез на станцию усовершенствованную систему мониторинга качества воздуха и два атомных часов, которые являются самыми точными устройствами для измерения времени. На обратном пути корабль доставит оборудование и результаты экспериментов, проведенных в космосе.