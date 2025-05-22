МИД Ирана: Тегеран готов на больший надзор в своей ядерной программе

Иранская сторона не согласится на сделку с Соединёнными Штатами, если Вашингтон будет настаивать на отказе от обогащения урана, заявил министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи.
Кроме того, он подчеркнул, что Иран готов «допустить больший контроль» над своей деятельностью, связанной с ядерным вооружением, для того, чтобы выстроить доверие, а также показать прозрачность ядерной программы.
«Мы не отказываемся от своих прав, но можем принять меры по усилению прозрачности ядерной деятельности при условии отмены санкций», — сказал Арагчи.
Заявление прозвучало в эфире телеканала SNN.
Ранее сообщалось, что президент Соединённых Штатов Дональд Трамп пригрозил Ирану банкротством в случае отказа от ядерного соглашения.