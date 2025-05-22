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Почему урчит живот: вот что об этом рассказал врач

Гастроэнтеролог Пилипенко: урчание живота — симптом проблем работы поджелудочной.

Источник: Комсомольская правда

Урчание в животе можно услышать после бурного застолья или, напротив, когда очень хочется есть. Однако, если подобный симптом становится регулярным, следует насторожиться, возможно, он сигнализирует о нарушениях в работе поджелудочной железы. Об этом предупредил в беседе с изданием aif.ru научный сотрудник отделения гастроэнтерологии, гепатологии и диетотерапии Владимир Пилипенко.

— К таким симптомам могут привести ситуации, связанные с нарушением функции поджелудочной железы. Насторожить может ситуация, когда урчание становится более регулярным, продолжительным, человек вынужден отказываться от употребления определенной пищи, — объяснил доктор.

По словам врача, также урчание может говорить об изменениях в нормальной работе кишечника. К ним могут привести, в том числе, постоянные стрессы и высокий уровень тревоги.

Урчание в животе также может быть симптомом синдрома избыточного бактериального роста, при котором наблюдается значительное увеличение числа бактерий в тонком кишечнике, передают «Известия».

Ранее «Москва 24» сообщила, что урчание в животе могут вызывать и некоторые продукты питания: овощи и фрукты (капуста, яблоки, виноград), сыры и молочные продукты, бобовые и свежий хлеб.