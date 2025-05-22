Почему урчит живот: вот что об этом рассказал врач

Урчание в животе можно услышать после бурного застолья или, напротив, когда очень хочется есть. Однако, если подобный симптом становится регулярным, следует насторожиться, возможно, он сигнализирует о нарушениях в работе поджелудочной железы. Об этом предупредил в беседе с изданием aif.ru научный сотрудник отделения гастроэнтерологии, гепатологии и диетотерапии Владимир Пилипенко.