Россиян предупредили о вреде пакетированного чая

Употребление пакетированного чая может негативно сказаться на здоровье россиян. Все дело в качестве чая, а также в красителях и других добавках, которые добавляют в продукт, об этом предупредила в разговоре с изданием «Газета.Ru» врач-эндокринолог, диетолог Оксана Михалева.