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Россиян предупредили о вреде пакетированного чая

Диетолог Михалева: чай в пакетиках может вызывать проблемы с ЖКТ и аллергию.

Источник: Комсомольская правда

Употребление пакетированного чая может негативно сказаться на здоровье россиян. Все дело в качестве чая, а также в красителях и других добавках, которые добавляют в продукт, об этом предупредила в разговоре с изданием «Газета.Ru» врач-эндокринолог, диетолог Оксана Михалева.

— Если в составе пакетированного чая есть ароматизаторы, вкусовые добавки и красители, то его употребление может грозить определенными проблемами со здоровьем. Вызвать негативную реакцию со стороны желудочно-кишечного тракта и аллергические реакции, — предупредила медик.

Доктор уточнила, что краситель обычно добавляют, когда используется очень низкий сорт чая. Определить наличие красителя не сложно: если напиток заваривается очень быстро, значит, вероятно, в него добавили краску.

Кроме того, некоторые производители добавляют в чайные пакетики также заменяют настоящий чай чайной пылью или даже древесными опилками, передает 360.ru.

Ранее «Известия» рассказали, что ученые в Канаде выяснили, что пластиковые чайные пакетики при нагревании разрушаются и выпускают миллиарды пластиковых частиц. Эти частицы также могут нанести серьезный вред здоровью.