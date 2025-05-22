Россиян предупредили о вреде пакетированного чая

Употребление пакетированного чая может негативно сказаться на здоровье россиян. Все дело в качестве чая, а также в красителях и других добавках, которые добавляют в продукт, об этом предупредила в разговоре с изданием «Газета.Ru» врач-эндокринолог, диетолог Оксана Михалева.
— Если в составе пакетированного чая есть ароматизаторы, вкусовые добавки и красители, то его употребление может грозить определенными проблемами со здоровьем. Вызвать негативную реакцию со стороны желудочно-кишечного тракта и аллергические реакции, — предупредила медик.
Доктор уточнила, что краситель обычно добавляют, когда используется очень низкий сорт чая. Определить наличие красителя не сложно: если напиток заваривается очень быстро, значит, вероятно, в него добавили краску.
Кроме того, некоторые производители добавляют в чайные пакетики также заменяют настоящий чай чайной пылью или даже древесными опилками, передает 360.ru.
Ранее «Известия» рассказали, что ученые в Канаде выяснили, что пластиковые чайные пакетики при нагревании разрушаются и выпускают миллиарды пластиковых частиц. Эти частицы также могут нанести серьезный вред здоровью.