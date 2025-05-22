Волочкова озвучила сумму, которую заплатила за свадьбу дочери

Анастасия Волочкова раскрыла сумму, которую заплатила за организацию свадьбы ее дочери Ариадны. По словам балерины, жених Ариадны Никита был против присутствия журналистов на торжестве, однако светская львица настояла на своем, так как оплачивала гуляния из своего кармана, рассказала в беседе с NEWS.ru.
— До свадьбы ко мне подошел Никита и сказал, что он против прессы на церемонии. Я сказала: «У тебя есть три миллиона рублей? Если есть, тогда прессы не будет». После этого Никита согласился на присутствие СМИ, — рассказала балерина.
Звезда отечественного шоу бизнеса уточнила, что свадьба получилась камерной — на ней присутствовали лишь самые близкие родственники и друзья. Широкого торжества во дворце не получилось, однако место для празднования выбрали красивое — для этого Волочкова арендовала особняк Мясникова в Санкт-Петербурге.
Ранее KP.RU сообщил, что в Санкт-Петербурге отгремела свадьба дочери Анастасии Волочковой и Игоря Вдовина. Ариадна и ее избранник Никита Григорян перед вечеринкой успели обвенчаться в одном из местных храмов. А расписались молодые в Москве в Грибоедовском ЗАГСе.