Назван неочевидный фактор, повышающий риск инфаркта и инсульта

Врачи выявили еще один фактор, который связан с высоким риском инфарктов и инсультов. Внимательными к состоянию сердечно-сосудистой системе призвали быть пациентов, страдающих хроническими запорами, об этом сообщила в разговоре с aif.ru академик РАН, профессор, терапевт Оксана Драпкина.