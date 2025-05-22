Назван неочевидный фактор, повышающий риск инфаркта и инсульта

Врачи выявили еще один фактор, который связан с высоким риском инфарктов и инсультов. Внимательными к состоянию сердечно-сосудистой системе призвали быть пациентов, страдающих хроническими запорами, об этом сообщила в разговоре с aif.ru академик РАН, профессор, терапевт Оксана Драпкина.
— Хронический запор связан с повышением риска инфаркта и инсульта. Включайте в рацион продукты, богатые клетчаткой: бобовые, абрикосы, сливы, персики, нектарины, яблоки, цельные зерна и отруби, семена чиа, — советует доктор.
Медик также призвала людей, страдающих данной проблемой, пить достаточное количество воды: рекомендуется выпивать ежедневно не менее 30 мл жидкости на 1 кг массы тела.
Ранее RT сообщил, что предвестниками инфаркта являются сильная боль в груди, головокружение, предобморочное состояние. Если у вас возникли подобные симптомы, нужно немедленно прекратить физическую активность, сесть или лечь и вызвать скорую помощь.