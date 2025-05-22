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Финансист предрек рост доллара к концу года

Финансист Шепелев: курс доллара может вырасти до 95 рублей к концу года.

Источник: Комсомольская правда

Курс американской валюты может вырасти на фоне рубля, однако не в ближайшее время, а к окончанию текущего года. Такой прогноз озвучил в разговоре с корреспондентом издания NEWS.ru специалист по фондовому рынку Александр Шепелев.

— В июне-августе курс доллара может подняться до 82−86 рублей, а к концу года — до 90−95 рублей, — считает финансист.

По словам специалиста, в ближайшие месяцы в пользу ослабления рубля может сыграть сезонное оживление импорта, а также возможное снижение ключевой ставки Центробанка.

Накануне KP.RU сообщил, что впервые за два года официальный курс доллара упал ниже отметки в 80 рублей, о чем свидетельствуют данные, опубликованные Центральным банком России на своем сайте. Последний раз подобное наблюдалось 27 мая 2023 года.

Напомним, с 27 декабря 2024 года ЦБ изменил методику определения официальных курсов иностранных валют к рублю. Теперь они рассчитываются на основе сводных данных, полученных как с биржевых, так и с внебиржевых сегментов валютного рынка.