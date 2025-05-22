CNN: Трамп устроил «голодные игры» в Белом доме

«Учитывая растущие риски появления в Овальном кабинете, не будет удивительным, если некоторые лидеры пересмотрят взгляды на то, что когда-то было желанным приглашением, а теперь стало политической ловушкой», — заявил обозреватель телеканала Стивен Коллинсон.