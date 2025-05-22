CNN: Трамп устроил «голодные игры» в Белом доме

Президент Соединённых Штатов Дональд Трамп постоянно отчитывает мировых лидеров во время их визитов в Вашингтон, что может послужить причиной отказов от посещения Белого дома, сообщает CNN.
«Это новые “Голодные игры” мировой политики. Теперь иностранные лидеры на свой страх и риск входят в священное логово президента США», — говорится в публикации.
В материале также сказано, что Трамп проводит встречи с представителями средств массовой информации так, словно это «бои в клетке WWE». Речь идёт о реслинге.
«Учитывая растущие риски появления в Овальном кабинете, не будет удивительным, если некоторые лидеры пересмотрят взгляды на то, что когда-то было желанным приглашением, а теперь стало политической ловушкой», — заявил обозреватель телеканала Стивен Коллинсон.
Он выразил мнение, что «разносы» Трампа являются «метафорой» внешней политики Соединённых Штатов, которая «непредсказуема, политизирована и переполнена теориями заговора».
Ранее сообщалось, что Трамп устроил «засаду» на президента Южно-Африканской Республики Сирила Рамафосу.
По данным The Hill, президент Соединённых Штатов использовал южноафриканского лидера в качестве «контраста», как в феврале он и вице-президент Джей Ди Вэнс «напали» на Зеленского в Вашингтоне.