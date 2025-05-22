Капитан торгового судна Дмитрий Воротилов: Важно следовать намеченному курсу

— По большей части интернет есть, причем достаточно неплохой — позволяет осуществлять видеозвонки. Но есть и слепые зоны, где он на какое-то время пропадает. Что касается навигации, то она очень простая, ничего особо сложного в ней нет. Сейчас все точно так же, как когда едешь на машине: навигатор показывает, куда следовать, и ты туда направляешься. Только на суше он прокладывает маршрут, а на море ты делаешь это сам. Конечно, капитан понимает, как работают приборы, которые использует пароход для навигации: магнитный компас, гироскопический компас, авторулевой. Понимает, как работает система позиционирования. Плюс астрономия — можно по секстанту определиться. Пользоваться этими приборами несложно. Но в открытом море работает авторулевой, который сам направляет корабль по заданному курсу. К тому же сейчас много систем, которые даже не по курсу ведут, а по заданной траектории, то есть пароход будет сам подруливать, возвращаться на курс, поворачивать. Надо лишь следить за общим движением.