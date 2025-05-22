В Москве открылась конференция медицинских генетиков

МОСКВА, 22 мая — РИА Новости. Современные генетические исследования все активнее внедряются в клиническую практику для диагностики и лечения различных социально значимых заболеваний, рассказали РИА Новости ведущие российские ученые в области медицинской генетики.
В четверг в Москве открылась IV ежегодная конференция Московского общества медицинских генетиков. Нынешняя конференция посвящена обсуждению результатов современных генетических исследований для диагностики, профилактики и лечения онкологических, эндокринологических, орфанных, а также других социально значимых заболеваний.
Программа конференции включает в себя доклады о значимых результатах генетических исследований, которые востребованы клиницистами, сказала РИА Новости руководитель Московского медико-генетического центра, заведующая центром персонализированной медицины Московского клинического научного центра имени Логинова департамента здравоохранения Москвы, член правления Московского общества медицинских генетиков Наталья Бодунова.
«Мы вправе говорить, что генетические исследования все больше находят применение в практике», — сказала она.
Конференции Московского общества медицинских генетиков носят междисциплинарный характер, подчеркнула Бодунова. «Мы всегда придерживаемся этой концепции. Наша цель — объединяя специалистов разных компетенций, показать им, что сейчас может генетика и как ее могут использовать клиницисты. При этом нам очень важна обратная связь, отзывы клиницистов о том, как они применяют наработки генетиков и что бы они хотели получать от нас», — добавила Бодунова.
Одна из сессий конференции посвящена молекулярно-генетическим исследованиям в онкогематологии.
«Онкогематология стала флагманской областью медицины в плане использования результатов генетических исследований. Речь идет о разработке таргетных препаратов и их применения для адресного лечения онкогематологических заболеваний», — сказала РИА Новости заведующая лабораторией цитогенетики МКНЦ имени Логинова Наталья Опарина.
В самом начале XXI века появился первый таргетный препарат в онкогематологии, и это стало подлинной революцией в лечении рака крови, напомнила эксперт. «И сейчас появляется все больше и больше возможностей для таргетной терапии генетически обусловленных заболеваний», — подчеркнула она.