В Москве открылась конференция медицинских генетиков

Конференции Московского общества медицинских генетиков носят междисциплинарный характер, подчеркнула Бодунова. «Мы всегда придерживаемся этой концепции. Наша цель — объединяя специалистов разных компетенций, показать им, что сейчас может генетика и как ее могут использовать клиницисты. При этом нам очень важна обратная связь, отзывы клиницистов о том, как они применяют наработки генетиков и что бы они хотели получать от нас», — добавила Бодунова.