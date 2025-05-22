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США одобрили сделку по поставке ракет для ПТРК Javelin для Эстонии на $296 млн

Госдеп США отправит Эстонии 800 ракет FGM-148F и 84 командно-пусковых блока и учебных снарядов.

Источник: Комсомольская правда

Госдепартамент США одобрили поставку Эстонии ракет для переносных противотанковых ракетных комплексов (ПТРК) Javelin. Стоимость контракта составляет $296 млн. Об этом сообщило Агентство по сотрудничеству в области безопасности Пентагона.

Соглашение включает поставку 800 противотанковых ракет FGM-148F, 84 пусковых установок с системами наведения, учебных макетов, необходимых комплектующих и сопутствующего оборудования, а также организацию обучения персонала по эксплуатации и техническому обслуживанию данной системы.

Контракт на поставку вооружения будет выполнен компаниями RTX и Lockheed Martin, объединивших свои производственные мощности для реализации проекта.

Ранее госсекретарь Марко Рубио заявил, что Соединенные Штаты не прекращали поставки вооружения Украине. При этом вопрос о создании новых пакетов военной помощи остается открытым.