США одобрили сделку по поставке ракет для ПТРК Javelin для Эстонии на $296 млн

Соглашение включает поставку 800 противотанковых ракет FGM-148F, 84 пусковых установок с системами наведения, учебных макетов, необходимых комплектующих и сопутствующего оборудования, а также организацию обучения персонала по эксплуатации и техническому обслуживанию данной системы.