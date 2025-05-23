Что можно и нельзя делать в Симонов день 23 мая, который называют Золото

Православная церковь 23 мая вспоминает святого Симона Зилота. В народе принято отмечать Симонов день. Кроме того, есть еще название Симон Посев, или Симон Зилота (золото). Все дело в том, что святой являлся покровителем кладоискателей и земледельцев.
Что нельзя делать 23 мая.
В указанный день не работали на огороде. Считалось, что 23 мая землю нельзя тревожить. Запрещено заниматься тяжелым физическим трудом. Кроме того, не рекомендуется высаживать растения и деревья. Все дело в том, что они могут не прижиться.
Что можно делать 23 мая.
По традиции, 23 мая было принято ходить босиком по траве утром. Таким образом пытались укрепить здоровье.
Согласно приметам, большие кучевые облака на небе предвещают теплый день. В том случае, если 23 мая дождь, то ждали ненастного лета.
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